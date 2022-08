(Di giovedì 25 agosto 2022)Rutherford è la persona più giovane ad aver compiuto ildelinsu un ultraleggero. Atterrato sulla pista di Radomir, in Bulgaria,è stato accolto dalla sua famiglia e dai fan dopo aver completato il suo volo. Il 17enne ha ricevuto un certificato dal Guinness World Record per la sua impresa.ha volato attraverso 52 paesi in cinque continenti, attraversando due volte l'equatore dopo essere decollato dalla Bulgaria il 23 marzo.video width="746" height="420" mp4="http://www.ilfogliettone.it/wp-content/uploads/2022/08/L-impresa-di--del--in--a-17-20220824 video 18142816.mp4"/video

Tiscali Notizie

Il 17enne ha ricevuto un certificato dal Guinness World Record per la suaha volato attraverso 52 paesi in cinque continenti, attraversando due volte'equatore dopo essere decollato ...... con esattezza sistematica, a compiere quest'. Il ...'esito in cui il divario tra la condotta individuale e collettiva è ... Tra albe e tramonti (, 2022, pp. 288, lingua italiana e inglese, ... L'impresa di Mack: giro del mondo in solitaria a 17 anni