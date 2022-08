Juve, Boniek: «La squadra di Allegri fa fatica e gioca male» (Di giovedì 25 agosto 2022) Le parole di Boniek prima della sfida tra Juve e Roma: «Se dovesse perdere contro la Roma potrebbe aprirsi una crisi» Zbigniew Boniek ha parlato al Messaggero in vista della sfida tra Juve e Roma di sabato. Di seguito le sue parole. «giocano male, hanno vissuto delle invenzioni di Vlahovic e Di Maria. Se perdono con la Roma potrebbe aprirsi una crisi. Colpa di Allegri? I grandi ritorni di solito non sono semplici da gestire. E se giochi male spesso è colpa dell’allenatore, ma pure certi calciatori non sono all’altezza. Max aveva una rosa con maggiore spessore nella sua prima esperienza alla Juventus». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 25 agosto 2022) Le parole diprima della sfida trae Roma: «Se dovesse perdere contro la Roma potrebbe aprirsi una crisi» Zbigniewha parlato al Messaggero in vista della sfida trae Roma di sabato. Di seguito le sue parole. «no, hanno vissuto delle invenzioni di Vlahovic e Di Maria. Se perdono con la Roma potrebbe aprirsi una crisi. Colpa di? I grandi ritorni di solito non sono semplici da gestire. E se giochispesso è colpa dell’allenatore, ma pure certi calciatori non sono all’altezza. Max aveva una rosa con maggiore spessore nella sua prima esperienza allantus». L'articolo proviene da Calcio News 24.

