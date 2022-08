Imprenditore cade dal capannone e muore nel Cremonese

TgrRai : Offanengo (#Cremona), imprenditore cade dal tetto di un capannone e muore. Un pannello della copertura ha ceduto e… - UnioneSarda : #Italia - Cade dal capannone, imprenditore 59enne muore nel Cremonese -

Stava camminando sul tetto del capannone di sua proprietà quando un pannello della copertura ha ceduto e Giordano Cicognani,di 59 anni, è caduto nel vuoto: un volo di cinque metri che non gli ha lasciato scampo. E' quanto accaduto nel pomeriggio in una azienda di Offanengo (Cremona), e all'arrivo del personale ...