DiMarzio : .@GenoaCFC: ufficiale il ritorno di Kevin #Strootman #calciomercato #SerieB - TuttoVenezia : UFFICIALE: #Aramu al #Genoa e #Candela al #Venezia più conguaglio economico #calciomercato - sportli26181512 : Genoa, UFFICIALE: ecco Aramu: Dopo il ritorno di Strootman, il Genoa comunica ufficialmente un nuovo colpo di merca… - NicoSchira : Ora è ufficiale! Mattia #Aramu al #Genoa dal #Venezia per €2M. Contratto triennale da €0,8M a stagione. Tutto confe… - salvo__alferi : ???? #Genoa, UFFICIALE ? Mattia #Aramu è un nuovo calciatore dei #Grifoni ?? #calciomercato #SerieB @GenoaCFC -

Commenta per primo Il sitodella Lega Serie A comunica il deposito del contratto del centrocampista classe 2002 Michele Besaggio, che passa dalalla Juventus a titolo temporaneo. Il giocatore indosserà la maglia ... É: Michele Besaggio passa alla Juventus. L'ex centrocampista della Primavera delpassa in bianconero con la formula del prestito annuale con diritto di riscatto: giocherà nella ... Dopo il ritorno di Strootman, il Genoa comunica ufficialmente un nuovo colpo di mercato in entrata: dal Venezia arriva a titolo definitivo Mattia Aramu, che ha firmato un contratto fino al 30 giugno ... Michele Besaggio passa ufficialmente alla Juventus. Il centrocampista cresciuto nel vivaio del Genoa approda in bianconero in prestito con diritto di.