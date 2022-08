Elezione: Conte, 'bene Agcom su tete a tete Meloni-Letta, è falso bipolarismo' (Di giovedì 25 agosto 2022) Roma, 25 ago. (Adnkronos) - "L'Agcom ha sancito che non ci sarebbe stata una corretta informazione se ci fosse stato un lume di candela, un tète a téte, tra Letta e Meloni. Mi sembra una decisione corretta. E' chiaro che si tenta di alterare la realtà della situazione attuale, si vuole prospettare un bipolarismo tra una destra in cui l'astro nascente, anche se nata da tanto tempo, è Meloni, e l'altro astro nascente è Letta, anche lui lì da tanto tempo. Ma questo è un falso bipolarismo". Così il leader del M5S Giuseppe Conte, ospite del Tg4. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 25 agosto 2022) Roma, 25 ago. (Adnkronos) - "L'ha sancito che non ci sarebbe stata una corretta informazione se ci fosse stato un lume di candela, un tète a téte, tra. Mi sembra una decisione corretta. E' chiaro che si tenta di alterare la realtà della situazione attuale, si vuole prospettare untra una destra in cui l'astro nascente, anche se nata da tanto tempo, è, e l'altro astro nascente è, anche lui lì da tanto tempo. Ma questo è un". Così il leader del M5S Giuseppe, ospite del Tg4.

