Cremonese vs Torino: pronostico e possibili formazioni (Di giovedì 25 agosto 2022) Sabato 27 agosto alle ore 18.30 allo Zini si Cremona si affrontano Cremonese vs Torino. La squadra di Alvini a caccia dei primi punti nella massima serie. Dopo due buone prestazioni di fronte, il Torino di Juric. Cremonese vs Torino: da dove iniziamo Cremonese Una buona squadra che produce gioco che pressa in alto gli avversari. Una squadra “tosta” definita da Jose Mourinho. I ragazzi di Alvini vengono da due match solidi, nei quali hanno dato filo da torcere alle avversarie. Però non sono riusciti a capitalizzare punti. Il rocambolesco match contro la Fiorentina, nel quale per ben due volte recuperano lo svantaggio. E’ un incertezza sul finale dell’estremo difensore che permette di superare l’ostile ospite alla Viola. Viceversa all’Olimpico è proprio Radu il migliore in ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 25 agosto 2022) Sabato 27 agosto alle ore 18.30 allo Zini si Cremona si affrontanovs. La squadra di Alvini a caccia dei primi punti nella massima serie. Dopo due buone prestazioni di fronte, ildi Juric.vs: da dove iniziamoUna buona squadra che produce gioco che pressa in alto gli avversari. Una squadra “tosta” definita da Jose Mourinho. I ragazzi di Alvini vengono da due match solidi, nei quali hanno dato filo da torcere alle avversarie. Però non sono riusciti a capitalizzare punti. Il rocambolesco match contro la Fiorentina, nel quale per ben due volte recuperano lo svantaggio. E’ un incertezza sul finale dell’estremo difensore che permette di superare l’ostile ospite alla Viola. Viceversa all’Olimpico è proprio Radu il migliore in ...

