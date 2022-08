Calcio: Sarri elogia Inzaghi, 'era già uno dei tecnici più bravi qui alla Lazio' (Di giovedì 25 agosto 2022) Roma, 25 ago. - (Adnkronos) - "Era uno dei migliori già alla Lazio, ha fatto un ciclo importante. Adesso allena una squadra potenzialmente più forte". L'allenatore della Lazio Maurizio Sarri si esprime così sul suo predecessore sulla panchina biancoceleste Simone Inzaghi, ora tecnico dell'Inter e suo avversario domani nell'anticipo della terza giornata di Serie A. "Il mio compito non è quello di cancellare Inzaghi, che deve essere ricordato con piacere, ma di fare risultati ed essere amato dal popolo laziale”, aggiunge Sarri in conferenza stampa. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 25 agosto 2022) Roma, 25 ago. - (Adnkronos) - "Era uno dei migliori già, ha fatto un ciclo importante. Adesso allena una squadra potenzialmente più forte". L'allenatore dellaMauriziosi esprime così sul suo predecessore sulla panchina biancoceleste Simone, ora tecnico dell'Inter e suo avversario domani nell'anticipo della terza giornata di Serie A. "Il mio compito non è quello di cancellare, che deve essere ricordato con piacere, ma di fare risultati ed essere amato dal popolo laziale”, aggiungein conferenza stampa.

infoitsport : Lazio, Sarri: 'Mercato? Non devo pensarci io. Cominciamo a parlare di calcio' - sportli26181512 : Sarri: 'L’Inter è la più forte del campionato, mi aspetto una Lazio arrabbiata': Sarri verso l'Inter: 'Affrontiamo… - thintomduke : @bonuccismo Esasperazione estremista, fuoriloghismo e calcio cinico: Maurizio Sarri è il brutto che vince - LALAZIOMIA : #Calcio Sarri in conferenza prima di Lazio-Inter - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Lazio, Sarri presenta la sfida con l'Inter: «Inzaghi non va cancellato. Il terzino? Sceglierlo non è il mio lavoro» htt… -