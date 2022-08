Abbiamo più Pos di tutti ma li utilizziamo meno di tutti

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 25 agosto 2022) Ottanta miliardi di euro: è l'ammontare dell'evasione fiscale in Italia. Diminuire questa cifra record è uno degli obiettivi fissati dal Pnrr per ottenere i fondi europei. Un primo passo del governo Italiano per contrastare il fenosi è compiuto lo scorso 30 giugno. Da quella data, infatti, i commercianti che si rifiutano di accettare un pagamento con carta (tramite il Pos) rischiano una doppia sanzione: 30 euro (quota fissa) e il 4 per cento della somma pagata (quota proporzionale). La Confcommercio ha definito la misura "inutile" e ha chiesto di "ridurre i costi e le commissioni per gli esercenti". Per il consigliere esperto della confederazione Paolo Ferrè, interpellato dal Foglio, "l'evasione non esiste quasi più, e in ogni caso non si combatte in questo modo. Bisogna andare da chi proprio non esiste per il fisco. Chiediamo di abbattere i costi delle ...