A che ora inizia il sorteggio Champions League 2023 e dove vedere (Di giovedì 25 agosto 2022) Si sono chiusi ieri sera i preliminari per la massima competizione europea di calcio, al punto che ora dobbiamo concentrarci per forza di cose sul sorteggio Champions League 2023, in vista della fase a gironi che prenderà il via già a settembre. Come stanno le cose? Sperano di non andare incontro ad imprevisti di natura tecnica, al contrario di quanto avvenuto la scorsa stagione, la particolare composizione di ciascuna fascia fa capire chiaramente che tutte le italiane dovranno combattere duramente per ottenere un posto negli ottavi di finale. Proviamo a fare il punto della situazione. Capiamo a che ora inizia il sorteggio Champions League 2023 e come vedere l’evento Se vi state chiedendo a che ora ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 25 agosto 2022) Si sono chiusi ieri sera i preliminari per la massima competizione europea di calcio, al punto che ora dobbiamo concentrarci per forza di cose sul, in vista della fase a gironi che prenderà il via già a settembre. Come stanno le cose? Sperano di non andare incontro ad imprevisti di natura tecnica, al contrario di quanto avvenuto la scorsa stagione, la particolare composizione di ciascuna fascia fa capire chiaramente che tutte le italiane dovranno combattere duramente per ottenere un posto negli ottavi di finale. Proviamo a fare il punto della situazione. Capiamo a che oraile comel’evento Se vi state chiedendo a che ora ...

