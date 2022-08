16 milioni di risarcimento per Vanessa Bryant per quegli scatti ai cadaveri di Kobe e Gigi (Di giovedì 25 agosto 2022) La Contea di Los Angeles dovrà risarcire 16 milioni di dollari a Vanessa Bryant, vedova di Kobe, il giocatore di pallacanestro scomparso in un incidente il 26 gennaio 2020. Questa somma sarà versata per risarcire i danni causati dalle foto dell’incidente in elicottero, scattate da agenti e pompieri sul luogo e successivamente mostrate a terzi non addetti alle indagini. Queste immagini raffiguravano i corpi senza vita di Kobe e della figlia Giannina, anche lei coinvolta nell’accaduto. Vi raccomandiamo... Un anno senza Kobe Bryant e Gigi: la dolce lettera dell'amica di Gianna Un anno senza Kobe e Gianna: Vanessa Bryant pubblica ... Leggi su news.robadadonne (Di giovedì 25 agosto 2022) La Contea di Los Angeles dovrà risarcire 16di dollari a, vedova di, il giocatore di pallacanestro scomparso in un incidente il 26 gennaio 2020. Questa somma sarà versata per risarcire i danni causati dalle foto dell’incidente in elicottero, scattate da agenti e pompieri sul luogo e successivamente mostrate a terzi non addetti alle indagini. Queste immagini raffiguravano i corpi senza vita die della figlia Giannina, anche lei coinvolta nell’accaduto. Vi raccomandiamo... Un anno senza: la dolce lettera dell'amica di Gianna Un anno senzae Gianna:pubblica ...

