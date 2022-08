Un' operaia in fuga dal marito violento e dal capo che la molesta trova un bottino E la vita cambia

(Di mercoledì 24 agosto 2022) Una storia di ribellione ai soprusi, raccontata in modo ironico, quasi comico. Il risultato è una commedia esilarante, che affronta temi importanti (la violenza sulle donne), senza appesantire il telespettatore, al contrario è in grado di strappare risate e anche riflessioni. È tutto questo Ribelli (titolo originale Rebels), film francese del 2019 in onda stasera 24 agosto su Rai 3. Leggi anche › “Una. Nessuna. Centomila”, l’urlo di Campovolo contro la violenza sulle donne Ribelli, il film francese che spezza il “bon ton” tipico francese Scritto e diretto da Allan Maudit, e distribuito in Italia da No.Mad Entertainment, ha avuto un buon successo, incassando in totale oltre sette milioni di dollari. Protagonista assoluto è il proletariato francese, che però, qui ...

Con Il giovane Mungo mette insieme un ritratto di classe, amore omosessuale e violente gang ... Il suo migliore amico, romanziere di successo, sa che l'uomo è impegnato in unaon the road ...Seduta a casa mia a piangere Dove il governo talebano è stato accolto con apprezzamento Ad Utkhel, un quartiere della classedi Kabul composto principalmente da pashtun, il gruppo etnico che ...L’episodio è accaduto nella mattinata del 23 agosto. Il 74enne ferito è ricoverato in codice rosso al San Camillo ma non è in pericolo di vita ...La tragedia questa mattina. Un addetto ai lavori di dismissione della ex centrale termoelettrica Enel è deceduto dopo un malore improvviso ...