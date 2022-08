Una donna è stata uccisa a bastonate alla periferia di Bologna (Di mercoledì 24 agosto 2022) AGI - Una donna di 56 anni è stata trovata morta ieri sera a Bologna in via dell'Arcoveggio, alla periferia della città. Secondo quanto si è appreso, si indaga per omicidio. La vittima sarebbe stata colpita a morte con un bastone e da altre armi contundenti. Sul fatto indaga la polizia. I sospetti si stanno concentrando su un uomo che da tempo la importunava, il quale sarebbe già negli uffici della polizia. Leggi su agi (Di mercoledì 24 agosto 2022) AGI - Unadi 56 anni ètrovata morta ieri sera ain via dell'Arcoveggio,della città. Secondo quanto si è appreso, si indaga per omicidio. La vittima sarebbecolpita a morte con un bastone e da altre armi contundenti. Sul fatto indaga la polizia. I sospetti si stanno concentrando su un uomo che da tempo la importunava, il quale sarebbe già negli uffici della polizia.

