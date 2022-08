Ultime Notizie – Governo, Draghi: “Mai aumentato tasse” (Di mercoledì 24 agosto 2022) “ll Governo non ha mai aumentato le tasse – con la sola eccezione delle tasse sugli extraprofitti delle imprese del settore energetico. Queste aziende, come dicevo ora per i produttori di rinnovabili e per altri comparti, hanno registrato utili senza precedenti solo a causa dell’aumento dei prezzi dei combustibili fossili – un aumento che, allo stesso tempo, penalizza la maggioranza di cittadini e le imprese. È stato giusto chiedere alle imprese del settore energetico di contribuire di più – ed è essenziale che lo facciano, invece di rimandare o addirittura evitare di pagare quanto gli viene chiesto”. Lo ha detto il premier Mario Draghi nel suo intervento al Meeting di Rimini. “Per le altre aziende e per i cittadini, il Governo ha iniziato un percorso di riduzione delle ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 24 agosto 2022) “llnon ha maile– con la sola eccezione dellesugli extraprofitti delle imprese del settore energetico. Queste aziende, come dicevo ora per i produttori di rinnovabili e per altri comparti, hanno registrato utili senza precedenti solo a causa dell’aumento dei prezzi dei combustibili fossili – un aumento che, allo stesso tempo, penalizza la maggioranza di cittadini e le imprese. È stato giusto chiedere alle imprese del settore energetico di contribuire di più – ed è essenziale che lo facciano, invece di rimandare o addirittura evitare di pagare quanto gli viene chiesto”. Lo ha detto il premier Marionel suo intervento al Meeting di Rimini. “Per le altre aziende e per i cittadini, ilha iniziato un percorso di riduzione delle ...

