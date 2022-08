Ucraina, Zelensky: 'L'obiettivo era la pace, ora è la vittoria. Combatteremo fino alla fine' (Di mercoledì 24 agosto 2022) Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in un videomessaggio diffuso in occasione della Festa dell'Indipendenza dell'Ucraina ha riaffermato la sua voglia di proseguire il muro contro muro con la ... Leggi su globalist (Di mercoledì 24 agosto 2022) Il presidente ucraino, Volodymyr, in un videomessaggio diffuso in occasione della Festa dell'Indipendenza dell'ha riaffermato la sua voglia di proseguire il muro contro muro con la ...

fattoquotidiano : Draghi a Zelensky: “L’Italia continuerà a sostenere l’Ucraina, la lotta per la Crimea è parte della lotta per liber… - ilfoglio_it : [VIDEO] Collegandosi a un summit internazionale organizzato da Kyiv, Draghi ha ribadito il sostegno dell'Italia al… - Agenzia_Ansa : Mattarella a Zelensky: 'Mosca brutale, resistenza legittima'. Il presidente ucraino: 'Ci batteremo fino alla fine'.… - robertopontillo : 'Dall'inizio del conflitto gli italiani hanno accolto migliaia di vostri cittadini nelle proprie case' e 'il nostro… - Biagiothai : RT @valy_s: A TG1 c’è tale Battistini, inviata,con un racconto sulla “guerra in #Ucraina” che farebbe impallidire il capo comunicazione di… -