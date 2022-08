Ucraina: Della Vedova, 'Berlusconi e Salvini escano da ambiguità' (Di mercoledì 24 agosto 2022) Roma, 24 ago. (Adnkronos) - “Oggi l'Ucraina festeggia la sua indipendenza. Esattamente sei mesi fa Putin ha invaso brutalmente l'Ucraina per negare quella indipendenza e per rimuovere un governo democratico di un paese libero. L'aggressione all'Ucraina è un‘aggressione all'Europa, ai suoi valori e ai suoi interessi. Mario Draghi è stato protagonista del sostegno intransigente a Kiev da parte dell'Ue e di un più vasto schieramento Della comunità internazionale per la condanna senza appello alle scelte di Putin. Questo sostegno deve proseguire senza tentennamenti, sul piano politico e sul piano Della difesa Ucraina”. Lo scrive su Facebook il segretario di +Europa e sottosegretario agli Esteri, Benedetto Della Vedova. “Conte, Salvini e ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 24 agosto 2022) Roma, 24 ago. (Adnkronos) - “Oggi l'festeggia la sua indipendenza. Esattamente sei mesi fa Putin ha invaso brutalmente l'per negare quella indipendenza e per rimuovere un governo democratico di un paese libero. L'aggressione all'è un‘aggressione all'Europa, ai suoi valori e ai suoi interessi. Mario Draghi è stato protagonista del sostegno intransigente a Kiev da parte dell'Ue e di un più vasto schieramentocomunità internazionale per la condanna senza appello alle scelte di Putin. Questo sostegno deve proseguire senza tentennamenti, sul piano politico e sul pianodifesa”. Lo scrive su Facebook il segretario di +Europa e sottosegretario agli Esteri, Benedetto. “Conte,e ...

Palazzo_Chigi : Videomessaggio del Presidente Draghi in occasione della Festa nazionale dell’Ucraina ???? - PaoloGentiloni : Il palazzo della Commissione Europea nel giorno dell’indipendenza #ucraina. Sei mesi fa l’invasione russa. Putin pe… - fattoquotidiano : Draghi a Zelensky: “L’Italia continuerà a sostenere l’Ucraina, la lotta per la Crimea è parte della lotta per liber… - m3du5a : RT @Quirinale: Messaggio del Presidente #Mattarella al Presidente #Zelenskyy in occasione della Festa nazionale dell’#Ucraina: https://t.co… - FagioliRo : RT @Palazzo_Chigi: Videomessaggio del Presidente Draghi in occasione della Festa nazionale dell’Ucraina ???? -