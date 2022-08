Salernitana: lesione al polpaccio destro per Radovanovic (Di mercoledì 24 agosto 2022) Questa mattina Ivan Radovanovic non ha preso parte alla ripresa degli allenamenti della Salernitana presso il C. S. ‘Mary Rosy’. I controlli radiologici a cui si è sottoposto il centrocampista presso il Centro Polidiagnostico Check-Up hanno evidenziato una lesione muscolare al polpaccio della gamba destra. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 24 agosto 2022) Questa mattina Ivannon ha preso parte alla ripresa degli allenamenti dellapresso il C. S. ‘Mary Rosy’. I controlli radiologici a cui si è sottoposto il centrocampista presso il Centro Polidiagnostico Check-Up hanno evidenziato unamuscolare aldella gamba destra. SportFace.

