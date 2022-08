Papa Francesco ricorda Darya Dugin. E l’Ucraina s’infuria (Di mercoledì 24 agosto 2022) Poche parole e scoppia la polemica. Nel giorno dell’indipendenza dell’Ucraina, mentre mezzo mondo invia incitamenti a Kiev e Zelensky confessa di cercare la “vittoria” e non la “pace”, Papa Francesco esce dal coro e pronuncia poche frasi sull’omicidio di Darya Dugin che fanno infuriare la controparte ucraina. Durante l’udienza generale, Bergoglio ha parlato ovviamente della guerra. È tornato a “implorare al Signore la pace per l’amato popolo ucraino”. Ha chiesto “passi concreti per mettere fine alla guerra e scongiurare il disastro nucleare a Zaporizhzhia“. Ha pregato per i bambini rimasti orfani, sia ucraini che russi. E ha chiesto a “tutte le parti” di cercare la pace perché “tanti innocenti stanno pagando la pazzia, la pazzia di tutte le parti, perché la guerra è una pazzia”. Ma soprattutto ha ... Leggi su nicolaporro (Di mercoledì 24 agosto 2022) Poche parole e scoppia la polemica. Nel giorno dell’indipendenza del, mentre mezzo mondo invia incitamenti a Kiev e Zelensky confessa di cercare la “vittoria” e non la “pace”,esce dal coro e pronuncia poche frasi sull’omicidio diche fanno infuriare la controparte ucraina. Durante l’udienza generale, Bergoglio ha parlato ovviamente della guerra. È tornato a “implorare al Signore la pace per l’amato popolo ucraino”. Ha chiesto “passi concreti per mettere fine alla guerra e scongiurare il disastro nucleare a Zaporizhzhia“. Ha pregato per i bambini rimasti orfani, sia ucraini che russi. E ha chiesto a “tutte le parti” di cercare la pace perché “tanti innocenti stanno pagando la pazzia, la pazzia di tutte le parti, perché la guerra è una pazzia”. Ma soprattutto ha ...

