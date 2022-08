Ora dobbiamo dare il massimo per le elezioni, alle correnti penseremo dopo, dice Bonaccini (Di mercoledì 24 agosto 2022) Adesso non è il momento di guardare ai sondaggi né occuparsi degli avversari. Soprattutto, spiega alla Stampa il presidente della regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini, «non si deve parlare di “26 settembre”», perché significa dare per scontato che si perderà. Invece le sorti possono essere ribaltate, nonostante la partita sembri difficilissima, «ma anche due anni e mezzo fa, quando mi ricandidai alla Regione, avevamo i sondaggi contro e la percezione era quella di una probabile sconfitta». E invece ha rinvinto. Questo non significa che l’esperienza emiliana possa ripetersi a livello nazionale, ma qualcosa si può imparare. «Pochi punti, molto netti. E poi mobilitare il territorio». Questa è la formula. E poi serve più chiarezza tra le correnti. «Un partito grande o è plurale o non è», ma «un domani, con calma, ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 24 agosto 2022) Adesso non è il momento di guarai sondaggi né occuparsi degli avversari. Soprattutto, spiega alla Stampa il presidente della regione Emilia Romagna Stefano, «non si deve parlare di “26 settembre”», perché significaper scontato che si perderà. Invece le sorti possono essere ribaltate, nonostante la partita sembri difficilissima, «ma anche due anni e mezzo fa, quando mi ricandidai alla Regione, avevamo i sondaggi contro e la percezione era quella di una probabile sconfitta». E invece ha rinvinto. Questo non significa che l’esperienza emiliana possa ripetersi a livello nazionale, ma qualcosa si può imparare. «Pochi punti, molto netti. E poi mobilitare il territorio». Questa è la formula. E poi serve più chiarezza tra le. «Un partito grande o è plurale o non è», ma «un domani, con calma, ...

