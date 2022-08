Lidl, ecco il nuovo prodotto “virale”: lunghe code, e costa solo 3 euro (Di mercoledì 24 agosto 2022) Lidl lo ha fatto di nuovo: c’è un nuovo prodotto che scatena le file e il prezzo è bassissimo. ecco di cosa si tratta. Lidl stupisce ancora. Lo aveva fatto in occasione del lancio di ciabatte e scarpe con il marchio giallo, rosso e blu che scatenarono file, rivendite sul web a prezzi altissimi e la caccia all’oggetto introvabile. Tutti in fila alla Lidl per il nuovo ricercatissimo prodotto (AnsaFoto)Sul web i prezzi volarono alle stelle per accaparrarsi le scarpe, ma è accaduto spesso che negli scaffali costantemente riforniti con oggetti curiosi, innovativi e spesso molto utili, siano comparsi prezzi e prodotti che hanno scatenato la caccia all’acquisto. Anche negli ultimi giorni in tanti si sono ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 24 agosto 2022)lo ha fatto di: c’è unche scatena le file e il prezzo è bassissimo.di cosa si tratta.stupisce ancora. Lo aveva fatto in occasione del lancio di ciabatte e scarpe con il marchio giallo, rosso e blu che scatenarono file, rivendite sul web a prezzi altissimi e la caccia all’oggetto introvabile. Tutti in fila allaper ilricercatissimo(AnsaFoto)Sul web i prezzi volarono alle stelle per accaparrarsi le scarpe, ma è accaduto spesso che negli scaffalintemente riforniti con oggetti curiosi, innovativi e spesso molto utili, siano comparsi prezzi e prodotti che hanno scatenato la caccia all’acquisto. Anche negli ultimi giorni in tanti si sono ...

Jamery30017516 : Lidl, ecco il nuovo prodotto “virale”: lunghe code, e costa solo 3 euro - MariaRo75100061 : RT @Ninfearosa: Riso, trovati pesticidi in più della metà delle marche | Tra i peggiori Carrefour, si salva Lidl: ecco la lista! https://t.… - fendente1 : RT @Ninfearosa: Riso, trovati pesticidi in più della metà delle marche | Tra i peggiori Carrefour, si salva Lidl: ecco la lista! https://t.… - brunamar14 : RT @Ninfearosa: Riso, trovati pesticidi in più della metà delle marche | Tra i peggiori Carrefour, si salva Lidl: ecco la lista! https://t.… - ClaudiaZol2 : RT @Ninfearosa: Riso, trovati pesticidi in più della metà delle marche | Tra i peggiori Carrefour, si salva Lidl: ecco la lista! https://t.… -