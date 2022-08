Johnny Depp: confermata la sua presenza sul palco degli MTV Video Music Awards 2022 (Di mercoledì 24 agosto 2022) La presenza sul palco degli MTV Video Music Awards 2022 di Johnny Depp sembra essere stata confermata da una fonte anonima, anche se il team dell'attore non ha ancora ufficialmente risposto. Johnny Depp farà un'apparizione speciale agli MTV Video Music Awards 2022: una fonte vicina alla produzione ha confermato al The Post che la star 59enne si vestirà da "Moon Person", la statua d'argento dell'astronauta che viene premiata dai vincitori del VMA. Il team di Depp si è rifiutato di commentare quando il The Post lo ha contattato per confermare ufficialmente la notizia, ma un insider della testata ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 24 agosto 2022) LasulMTVdisembra essere statada una fonte anonima, anche se il team dell'attore non ha ancora ufficialmente risposto.farà un'apparizione speciale agli MTV: una fonte vicina alla produzione ha confermato al The Post che la star 59enne si vestirà da "Moon Person", la statua d'argento dell'astronauta che viene premiata dai vincitori del VMA. Il team disi è rifiutato di commentare quando il The Post lo ha contattato per confermare ufficialmente la notizia, ma un insider della testata ...

