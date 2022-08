Il tuo partner russa? Digli di fare attenzione, corre un serio pericolo! (Di mercoledì 24 agosto 2022) Se il tuo partner ogni notte russa e non ti fa chiudere occhio, fai attenzione: potrebbe correre un serio pericolo per la propria salute! Ammettiamolo: tutti noi almeno una volta nella vita abbiamo russato rumorosamente, alcune volte accorgendocene, altre invece no. L’atto del russare solitamente è presente in maggiore frequenza nel sesso maschile e in soggetti sovrappeso, ma in realtà anche il sesso femminile può riscontrare questa problematica, anzi, sono molte le donne che russano durante la notte. Fonte adobestockrussare è di per sé un problema, ma non corrisponde a un pericolo per la salute, specialmente quando viene denominato russamento semplice. Si tratta di una conseguenza dettata dalla riduzione dello spazio ... Leggi su curiosauro (Di mercoledì 24 agosto 2022) Se il tuoogni nottee non ti fa chiudere occhio, fai: potrebbere unpericolo per la propria salute! Ammettiamolo: tutti noi almeno una volta nella vita abbiamoto rumorosamente, alcune volte accorgendocene, altre invece no. L’atto delre solitamente è presente in maggiore frequenza nel sesso maschile e in soggetti sovrappeso, ma in realtà anche il sesso femminile può riscontrare questa problematica, anzi, sono molte le donne cheno durante la notte. Fonte adobestockre è di per sé un problema, ma non corrisponde a un pericolo per la salute, specialmente quando viene denominatomento semplice. Si tratta di una conseguenza dettata dalla riduzione dello spazio ...

Sfigatto : RT @foxalessio: Quando ti iscrivi con un nick finto sui social e inizi a flirtare col tuo partner che usa un nick finto #Catfish https://t.… - foxalessio : Quando ti iscrivi con un nick finto sui social e inizi a flirtare col tuo partner che usa un nick finto #Catfish - ChuckBassSun : 'dai al tuo partner il pin del tuo telefono?' - Si #tellonym - trickstemrys : In una relazione prendi iniziativa o sei timida e lasci che sia il tuo partner a fare le prime mosse — ma cosa sono… - Psicoadvisor1 : RT @annadesimone: Una panoramica schietta e sincera per riconoscere (in se stesso e negli altri) lo stile di attaccamento secondo il modell… -