Gamescom 2022 | tutti i giochi presentati durante la Opening Night Live di Colonia!

Leggi su computermagazine

(Di mercoledì 24 agosto 2022) Unache ha voluto iniziare con il botto, e lo ha fatto con la. Un evento, rigorosamente dal vivo – come ai vecchi tempi! – in cui sono statidiversi videoin uscita da qui ai prossimi mesi. Ecco una rapida carrellata di ciò che abbiamo visto!alla– 24822 www.computermagazine.itGeoff Keighley ha presentato, come da programma, l’evento di apertura delladi Colonia. Laci ha regalato diverse world premiere, con tanto di filmati, trailer cinematografici, ...