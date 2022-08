Draghi | “Mi associo alle parole del Santo Padre | si eviti il disastro nucleare in Ucraina”

(Di mercoledì 24 agosto 2022) “Speravo, fino a ieri, che la decisione di permettere l’accesso alla centraledi Zaporizhzhia agli ispettori dell’Onu fosse un segnale distensivo. Purtroppo stanotte i missili russi hanno bombardato la zona. E quindi non posso fare altro che associarmidelaffinché siun”. Lo ha detto, dal palco del Meeting di Rimini, il presidente del Consiglio, Mario, commentando i recenti sviluppi nella guerra in. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Valepointer : RT @EzioGreggio: E Draghi ha aggiunto “ Mi associo pure io! Mi hanno rotto le ba… le ba… le banche!” #MarioDraghi - solo_pi_ : Hoffman lo associo a Bassetti qui De Niro invece è Draghi e speranza insieme la presa per il culo è servita! -

La Sicilia

Così il premier Marioal Meeting di Rimini.Non mia questa deriva". Di chi è la responsabilità Chi non ha fatto il passo verso l'... Per come è caduto il governo, il Pd aveva una strada percorribile "In termini di alleanza ... Ucraina: Draghi, 'missili su centrale, mi associo a parole Papa, evitare disastro nucleare' Roma, 24 ago. Adnkronos) – "Speravo fino a ieri che la decisione di permettere l'accesso della centrale nucleare di Zaporizhzhia a ispettori dell'Onu fosse un altro di questi segni. Purtroppo stanotte ...Al via le cerimonie per la commemorazione della tragedia, con la messa officiata dall'arcivescovo Tasca, poi una celebrazione alla Radura della memoria. La presidente del comitato Ricordo delle vittim ...