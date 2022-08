Da Parigi a Napoli per salvare la vita al piccolo Philippe: la storia di una coppia francese (Di mercoledì 24 agosto 2022) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Da Parigi a Napoli per superare una grave malformazione congenita alle vie urinarie. E’ la storia del piccolo Philippe (nome di fantasia), protagonista di una “migrazione sanitaria” al contrario che gli ha salvato la vita, voluta da mamma e papà Emma e Bernard, che già prima che il piccolo nascesse avevano appreso da internet e da pediatri francesi l’esistenza, all’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II di Napoli, di uno dei centri più avanzati in Europa per la correzione delle malformazioni congenite pediatriche. I due genitori, in particolare Emma, di origini partenopee ma da anni trapiantata nella capitale francese, dopo aver scoperto al quinto mese di gravidanza della ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 24 agosto 2022) Tempo di lettura: 3 minuti– Daper superare una grave malformazione congenita alle vie urinarie. E’ ladel(nome di fantasia), protagonista di una “migrazione sanitaria” al contrario che gli ha salvato la, voluta da mamma e papà Emma e Bernard, che già prima che ilnascesse avevano appreso da internet e da pediatri francesi l’esistenza, all’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II di, di uno dei centri più avanzati in Europa per la correzione delle malformazioni congenite pediatriche. I due genitori, in particolare Emma, di origini partenopee ma da anni trapiantata nella capitale, dopo aver scoperto al quinto mese di gravidanza della ...

sportmediaset : Napoli a Parigi, sprint finale per Navas e Fabian Ruiz #SportMediaset #Mercato #Napoli #Psg #Navas #Ruiz - anteprima24 : ** Da Parigi a ##Napoli per salvare la vita al piccolo Philippe: la storia di una coppia francese **… - NMercato24 : Napoli, blitz a Parigi per Keylor Navas: trattativa sbloccata. #Calciomercato #24agosto - Maria15112786 : A Napoli!!! Da Parigi a Napoli Da Parigi a Napoli, neonato di 5 giorni operato alla Federico II per una rara malfor… - Antonio46863622 : RT @GianMar06498053: Sorella e fidanzata di #Fabian sono già a #Parigi. Mo non capisco perché la figona di #Navas non sia già a #Napoli! -