Calciomercato Fiorentina, non solo Barak: piace Bajrami (Di mercoledì 24 agosto 2022) Calciomercato Fiorentina, non c’è soltanto Barak: i viola seguono anche Bajrami dell’Empoli, le due società ne hanno parlato domenica La Fiorentina sta chiudendo per Barak dal Verona, ma a centrocampo si lavora anche su altri campi. In occasione della partita con l’Empoli si è parlato di Szymon Zurkowski, che dalla viola potrebbe tornare in azzurro. Nella trattativa potrebbe anche inserirsi il nome di Bajrami, centrocampista che piace ad Italiano. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 24 agosto 2022), non c’è soltanto: i viola seguono anchedell’Empoli, le due società ne hanno parlato domenica Lasta chiudendo perdal Verona, ma a centrocampo si lavora anche su altri campi. In occasione della partita con l’Empoli si è parlato di Szymon Zurkowski, che dalla viola potrebbe tornare in azzurro. Nella trattativa potrebbe anche inserirsi il nome di, centrocampista chead Italiano. L'articolo proviene da Calcio News 24.

