glooit : Calcio: Carnevali, il Sassuolo vicino ad Antiste leggi su Gloo - susydigennaro : RT @napolimagazine: SASSUOLO - Carnevali: 'Antiste o Laurientè? Ad oggi è sicuramente più facile il primo' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SASSUOLO - Carnevali: 'Antiste o Laurientè? Ad oggi è sicuramente più facile il primo' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SASSUOLO - Carnevali: 'Antiste o Laurientè? Ad oggi è sicuramente più facile il primo' - apetrazzuolo : SASSUOLO - Carnevali: 'Antiste o Laurientè? Ad oggi è sicuramente più facile il primo' -

"Non ci saranno altre uscite - ha precisato- anche perché non abbiamo richieste particolari per i nostri giocatori". E su Pinamonti ha aggiunto: "non ci sono accordi con l'Inter per ...Andrea Pinamonti, già impiegato in due occasioni in campionato di cui una da titolare con il Lecce, è stato ufficialmente presentato oggi dal club neroverde e dell'ad Giovanni. Prestito con ..."Senza gli infortuni di Traoré e Muldur la nostra rosa sarebbe al completo. Ma a questo punto dobbiamo intervenire. Confermo il nostro interesse per Laurientè e Antiste. (ANSA) ...E' stato l'acquisto più oneroso nella storia del Sassuolo che ha iniziato la sua decima stagione consecutiva in serie A. (ANSA) ...