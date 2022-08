“Aspettiamo un bebè!” Cicogna a Ballando con le Stelle | l’ex concorrente mamma per la prima volta

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 24 agosto 2022) Dolce attesa per il volto dicon le. L’annuncio arriva per la gioia dei fan. Per l’influencer di 35 anni, nota al pubblico italiano in seguito alla partecipazione in coppia con Simone di Pasquale sul palcoscenico dicon le, si apre un nuovo capitolo di vita. Bianca Gascoigne incinta, l’annuncio. Il pubblico italiano ha avuto modo di conoscerla durante la trasmissione di Milly Carlucci, quando Bianca Gascoigne e Simone Di Pasquale hanno sfiorato la vittoria, venendo eliminati durante l’ultima puntata dopo il ballottaggio con Alvise Rigo e Tove Villfor. Bianca Gascoigne incinta. L’annuncio insieme al compagno via social Bianca Failes, nota come Bianca Gascoigne, classe1986 è originaria di Hertfordshire. Diventa famosa dapcome modella, poi come ...