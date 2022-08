interliveit : Designati gli arbitri della terza giornata di #SerieA: il big match dell'Olimpico #LazioInter è stato affidato a Fa… - psb_original : Serie B, le designazioni arbitrali in vista della 3^ giornata #SerieB - spaziocalcio : #SerieB, gli arbitri designati per la terza giornata - sportmediaset : SERIE A, GLI ARBITRI: JUVE-ROMA A IRRATI - Gazzetta_it : Seconda giornata, le pagelle degli arbitri #SerieA -

Calciomercato.com

...nominativi degli, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V. A. R e degli A. V. A. R che dirigeranno Verona - Atalanta , gara valida per la 3ª giornata di andata del Campionato di......degli, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V. A. R e degli A. V. A. R che dirigeranno Salernitana - Sampdoria, gara valida per la 3ª giornata di andata del Campionato diA 2022/... Arbitri Serie A: Juve-Roma a Irrati. Rocchi non ferma Valeri e Maresca, 4° uomo in Lazio-Inter. Le designazioni SERIE A - 3^ GIORNATA - 28/08 - Monza - Udinese (26/08, ore 18.30) arbitro: Di Bello di Brindisi (Rossi L.-Mondin) Lazio - Inter (26/08, ore 20.45) arbitro: Fabbri di Ravenna (Pagliardini-Vecchi ...ASCOLI PICENO – È Daniele Minelli l’arbitro designato per Palermo-Ascoli di sabato 27 agosto alle 20.45, sfida valevole per la terza giornata d'andata del campionato di Serie B. Il 40enne fischietto d ...