WWE | Con Triple H i piani non cambiano | Theory verrà pushato come un futuro Main Eventer

(Di martedì 23 agosto 2022) Austinsi è subito impostouna delle giovani star più dotate della WWE. Ha avuto la sua prima occasione a NXT grazie alla stable The Way, comandata da Johnny Gargano, e poco dopo si è ritrovato nelrosterpupillo di Vince McMahon. Sotto la sua ala,è migliorato enormemente, e ha ottenuto grandi successi negli ultimi mesi, diventando il più giovane Unated States Champion ed il più giovane Mr Money in the Bank della storia. Con il ritiro di Vince McMahon sembrava che iperpotessero cambiare, ma conH al timone del team creativo, la musica non cambierà (almeno in questo ambito). Si continua così Intervenendo a Wrestling Observer Radio, Dave Meltzer ha dichiarato che la WWE continuerà a pushare ...

WWE: Triple H fa un grande colpo anche per il backstage, torna leggenda licenziata a gennaio Austin Theory si è subito imposto come una delle giovani star più dotate della WWE. Ha avuto la sua prima occasione a NXT grazie alla stable The Way, comandata da Johnny Gargano, e poco dopo si è ritr ...Brian James, alias Road Dogg, sembra stia per tornare in WWE con un ruolo esecutivo, secondo quanto riportato in queste ore da Mike Johnson di PWinsider.com. Il noto portale specializzato riporta che ...