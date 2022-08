West Nile virus: da giugno in Italia 230 casi e 13 decessi. Le cose da sapere (Di martedì 23 agosto 2022) Nell’aggiornamento del 18 agosto, l’Istituto Superiore di Sanità (Iss) ha rilevato che dall’inizio di giugno 2022 sono stati confermati, in Italia, 230 casi di infezione da West Nile virus (WNV) nell’uomo e 13 decessi, di cui 8 in Veneto, due in Piemonte e in Emilia Romagna, uno in Lombardia. L’Iss ha fornito i seguenti dati: Dei 230 casi, 127 si sono manifestati nella forma neuro-invasiva (dei quali 14 Piemonte, 8 Lombardia, 71 Veneto, 3 Friuli-Venezia Giulia, 29 Emilia-Romagna, 1 Toscana, 1 Sardegna), 37 sono stati casi identificati in donatori di sangue (5 Piemonte, 5 Lombardia, 18 Veneto,9 Emilia-Romagna), 63 casi di febbre (1 Piemonte, 4 Lombardia, 55 Veneto, 1 Friuli-Venezia Giulia, 2 Emilia-Romagna) e 3 ... Leggi su news.robadadonne (Di martedì 23 agosto 2022) Nell’aggiornamento del 18 agosto, l’Istituto Superiore di Sanità (Iss) ha rilevato che dall’inizio di2022 sono stati confermati, in, 230di infezione da(WNV) nell’uomo e 13, di cui 8 in Veneto, due in Piemonte e in Emilia Romagna, uno in Lombardia. L’Iss ha fornito i seguenti dati: Dei 230, 127 si sono manifestati nella forma neuro-invasiva (dei quali 14 Piemonte, 8 Lombardia, 71 Veneto, 3 Friuli-Venezia Giulia, 29 Emilia-Romagna, 1 Toscana, 1 Sardegna), 37 sono statiidentificati in donatori di sangue (5 Piemonte, 5 Lombardia, 18 Veneto,9 Emilia-Romagna), 63di febbre (1 Piemonte, 4 Lombardia, 55 Veneto, 1 Friuli-Venezia Giulia, 2 Emilia-Romagna) e 3 ...

