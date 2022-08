Simona Libera Scocozza | “Personalismi e avidità hanno distrutto il M5S | ora corro con Unione Popolare”

(Di martedì 23 agosto 2022) di Erika Noschese di Erika Noschesepronta ad entrare in Parlamento. Dopo l’esperienza delle recenti elezioni amministrative a Salerno, l’ex candidata sindaca è oggi candidata alla Camera dei Deputati, collegio Uninominale di Salerno, con, la lista che vede insieme DeMa, Rifondazione Comunista, Potere al Popolo e Manifesta.ha presentato le liste. Si tratta di nomi non calati dall’alto, ma espressione della società civile… “Assolutamente si. Quando le forze politiche che compongono la lista(DeMa, Rifondazione, Potere al Popolo, ManifestA)deciso di partecipare a questa campagna elettorale,immediatamente guardato ai ...

Simona_Sol : RT @BeppeGiulietti: Tra le #devianze previste da #costituzione primeggiano #fascismo #razzismo #sfruttamento #discriminazione per sesso,etn… - nonsonpago1 : RT @davide_tommasin: @Debora72174569 @GiorgiaMeloni @matteosalvinimi @Sarita_Libre @nonsonpago1 @PBerizzi @simona_libera La più grande arma… - nonsonpago1 : RT @Debora72174569: @davide_tommasin @GiorgiaMeloni @matteosalvinimi @Sarita_Libre @nonsonpago1 @PBerizzi @simona_libera C'è una parte d'It… - davide_tommasin : @Debora72174569 @GiorgiaMeloni @matteosalvinimi @Sarita_Libre @nonsonpago1 @PBerizzi @simona_libera La più grande a… - davide_tommasin : @Debora72174569 @GiorgiaMeloni @matteosalvinimi @Sarita_Libre @nonsonpago1 @PBerizzi @simona_libera Il mondo va ava… -

SalernoToday

Per quanto riguarda la Camera dei Deputati, a Salerno saràScocozza, già Movimento 5 Stelle e già candidata sindaco nel capoluogo con la lista 'No Alleanza'. In campo è sceso pure, con ...... viaai vicesegretari della Lega Andrea Crippa e Lorenzo Fontana , confermati i capigruppo ... CALABRIA Capolista alla Camera il consigliere regionaleLoizzo, in lista anche il coordinatore ... Elezioni Politiche 2022, i candidati salernitani di "Unione Popolare con De Magistris" Presentate le liste salernitane di "Unione Popolare - De Magistris" in vista delle elezioni politiche del 25 settembre ...LUNEDI’ 22 AGOSTO DARGEN D’AMICO IN CONCERTO ORE 21.00 OPENING A CURA DI EPICOCO Dopo il successo della prima data con Raphael Gualazzi e Simona Molinari, è arrivato il momento al Ceglie Food Festival ...