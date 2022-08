Pd ecologista a chiacchiere | ecco la verità su Franceschini | cosa ha fatto

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 23 agosto 2022) Il programma del Pd è chiaro: «La transizione ecologica rappresenta una grandissima occasione per ammodernare l'Italia e reindirizzarne la traiettoria di sviluppo in uno scenario di sostenibilità». Qualcuno ritiene che le fonti pulite siano armi spuntate contro la gravissima crisi energetica che l'Europa, e soprattutto l'Italia, dovrà affrontare il prossimo inverno. Ma i dem su questo punto non sentono ragioni. Come ha spiegato più volte lo stesso segretario Enrico Letta, le rinnovabili sono il miglior antidoto al caro bollette. Al punto che l'unica proposta concreta contenuta nel programma per fronteggiare lo tsunami che secondo tutti gli esperti, a partire dal presidente dell'Autorità per l'energia, Stefano Besseghini, si sta per abbattere sul Paese è il contratto «luce sociale» per i redditi medio bassi. Un contratto di fornitura energetica a prezzi agevolati (energia gratis fino a ...