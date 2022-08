Ostia, dà fuoco all’abitazione del rivale per vendetta uccidendo due cani: arrestato pregiudicato 29enne (Di martedì 23 agosto 2022) Forse un debito, un pagamento da riscuotere. Nulla che secondo lui si potesse risolvere parlando, dialogando. Anzi, l’unica soluzione, avrà pensato, era quella di prendere una tanica, gettare il liquido infiammabile e dare fuoco all’appartamento del ‘rivale‘. Questo è quello che è successo a Ostia lo scorso 4 agosto, in viale Vasco de Gama: è qui che la porta di ingresso di un’abitazione, all’interno di un complesso residenziale di edilizia popolare, è stata data alle fiamme. E ora i Carabinieri, dopo settimane di indagini, sono riusciti a risalire al presunto autore: si tratta di un romano, disoccupato e con precedenti, di 29 anni, che ora è stato arrestato per tentata estorsione, tentato omicidio e incendio. La casa incendiata a Ostia in viale Vasco de Gama Le indagini, portate avanti dai militari e ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 23 agosto 2022) Forse un debito, un pagamento da riscuotere. Nulla che secondo lui si potesse risolvere parlando, dialogando. Anzi, l’unica soluzione, avrà pensato, era quella di prendere una tanica, gettare il liquido infiammabile e dareall’appartamento del ‘‘. Questo è quello che è successo alo scorso 4 agosto, in viale Vasco de Gama: è qui che la porta di ingresso di un’abitazione, all’interno di un complesso residenziale di edilizia popolare, è stata data alle fiamme. E ora i Carabinieri, dopo settimane di indagini, sono riusciti a risalire al presunto autore: si tratta di un romano, disoccupato e con precedenti, di 29 anni, che ora è statoper tentata estorsione, tentato omicidio e incendio. La casa incendiata ain viale Vasco de Gama Le indagini, portate avanti dai militari e ...

