Natalya Vovk, chi è la presunta attentatrice ucraina di Darya Dugina? (Di martedì 23 agosto 2022) Chi è Natalya Vovk, la donna di nazionalità ucraina che è stata individuata dall'Fsb come la responsabile dell'attentato a Mosca in cui è morta Darya Dugina. Vuole vendetta per la morte di sua figlia Darya l'ideologo di Putin, Aleksandr Dugin. E, mentre il filosofo russo ultranazionalista si scaglia contro i "nazisti ucraini" e invoca "soprattutto vittoria" portando a compimento l'operazione militare speciale avviata dal Cremlino il 24 febbraio, l'Fsb ha affermato di aver scoperto l'identità dei responsabili dell'attentato a Mosca. L'erede del Kgb, infatti, ha individuato in una donna ucraina e in sua figlia di 12 anni le attentatrici che hanno fatto esplodere l'auto di Dugin padre, provocando però la morte della figlia dell'uomo.

