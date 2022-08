LIVE Vuelta a Espana 2022, tappa di oggi in DIRETTA: tutto facile per Primoz Roglic! Lo sloveno fa tappa e maglia! (Di martedì 23 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DELLA Vuelta 2022 17.33 Quarto uomo diverso per la Jumbo-Visma ad indossare la Maglia Rossa. Roglic ha guadagnato, oltre ai secondi di abbuono anche 7” su avversari come Simon Yates e Richard Carapaz. 17.32 Questo l’ordine di arrivo: Primoz Roglic Mads Pedersen s.t. Enrica Mas s.t. Quentin Pacher s.t. Pavel Sivakov s.t. Ben O’Connor s.t. Ethan Hayter s.t. Remco Evenepoel s.t. Wilco Keldermann s.t. Jai Hindley s.t. 17.29 Roglic si prende così anche la Maglia Rossa, tornando alle abitudini degli ultimi quattro anni. Potrebbero esserci anche dei secondi guadagnati su avversari per la classifica. 17.28 Vittoria agevole per lo sloveno. Gli è bastato accelerare dopo l’attacco di Pedersen per mettersi alle spalle tutti. ... Leggi su oasport (Di martedì 23 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELLA17.33 Quarto uomo diverso per la Jumbo-Visma ad indossare la Maglia Rossa. Roglic ha guadagnato, oltre ai secondi di abbuono anche 7” su avversari come Simon Yates e Richard Carapaz. 17.32 Questo l’ordine di arrivo:Roglic Mads Pedersen s.t. Enrica Mas s.t. Quentin Pacher s.t. Pavel Sivakov s.t. Ben O’Connor s.t. Ethan Hayter s.t. Remco Evenepoel s.t. Wilco Keldermann s.t. Jai Hindley s.t. 17.29 Roglic si prende così anche la Maglia Rossa, tornando alle abitudini degli ultimi quattro anni. Potrebbero esserci anche dei secondi guadagnati su avversari per la classifica. 17.28 Vittoria agevole per lo. Gli è bastato accelerare dopo l’attacco di Pedersen per mettersi alle spalle tutti. ...

