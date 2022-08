La vittima dello stupro di Piacenza disperata per il video diffuso in rete | Qualcuno già mi ha riconosciuta

(Di martedì 23 agosto 2022) Ladella violenza sessuale commessa domenica mattina all’alba anelle ultime ore e’ stata sentita dagli inquirenti, per ricostruire il contesto e i termini dell’aggressione. La donna, ucraina di 55 anni, avrebbe riferito anche di essereper il fatto di essere statadaneldell’aggressione,su alcuni siti online e condiviso tra domenica e ieri da alcuni politici sui social. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

pietroraffa : 'Sono disperata, mi hanno riconosciuta da quel video'. Lo ha riferito, stando a quanto appreso dall'AGI, la vittima… - serracchiani : Non ho fatto girare né ho pubblicato il video dello stupro di #Piacenza. Né lo farò mai. È una violenza ulteriore p… - fanpage : “Sono disperata, mi hanno riconosciuta da quel video” Sono le parole della donna vittima dello #stupro a Piacenza.… - SeriesObs : RT @AUniversale: La vittima dello #stupro di Piacenza ha comunicato al Pubblico Ministero di essere stata riconosciuta a causa del video. S… - SignorHood84 : RT @AUniversale: La vittima dello #stupro di Piacenza ha comunicato al Pubblico Ministero di essere stata riconosciuta a causa del video. S… -

Articolo..., tratto dal Post pubblicato sulla Pagina Facebook... www.facebook.com/ilGiornale ! 'Sono disperata, mi hanno riconosciuta da quel video'. La donnastupro di #Piacenza ha dichiarato agli inquirenti di essere stata riconosciuta dalle immagini circolate nelle ore successive all'aggressione. La procura ha aperto un fascicolo a carico ... "Sono disperata": parla la vittima dello stupro di Piacenza Ladonna è stata sentita dagli inquirenti, avrebbe detto di essere disperata per il fatto di essere stata riconosciuta da qualcuno nel video dell'aggressione. Intanto è stato confermato il carcere per ...Sui social e sui siti di diverse testate è stato condiviso il video dello stupro di Piacenza e ora la vittima si definisce "disperata".