Insigne-Kvaratskhelia, l'ex allenatore: "Non sta rosicando" (Di martedì 23 agosto 2022) Khvicha Kvaratskhelia è senza ombra di dubbio l'uomo clou di questo inizio campionato. 3 gol e 1 assist realizzati in appena due partite sono bastati per far scatenare i paragoni tra i tifosi. In particolare il talentuoso gioiellino georgiano era stato associato a Lorenzo Insigne, soprattutto dopo il primo gol contro il Monza. l'ex capitano del Napoli di conseguenza aveva pubblicato nelle sue Instagram Stories alcuni video che sono apparsi come provocatori. FOTO: Getty – Insigne Toronto Ernesto Apuzzo, tra i primi allenatori di Insigne ed ex tecnico del Napoli Primavera, ha espresso il suo parere sulla vicenda ai microfoni di Radio Punto Nuovo. Ecco quanto evidenziato: "Meglio non fare paragoni tra Insigne e Kvaratskhelia. Lasciamo lavorare questo ragazzo in ...

gippu1 : Con il suo magnifico tiraggir al Monza, in meno di una partita e mezza Khvicha #Kvaratskhelia ha già eguagliato lo… - Gianlucacarp75 : RT @peppinus1966: Avete rotto le palle siete fastidiosi e state sereni che nessuno vi invidia. Stavate sui coglioni prima e adesso anche di… - ilre74 : Io non paragono #Insigne a #Kvaratskhelia perché Kvara è più forte e non c'è paragone! - cn1926it : #Insigne, l’ex allenatore: “Non paragonatelo a #Kvara, e Lorenzo non sta rosicando…” - sscalcionapoli1 : “Sono invidiosi!”, il fratello di Insigne sui social si riferisce ai commenti su Kvaratskhelia? -