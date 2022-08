Il piano green di Biden è una svolta (non solo americana). Report Wef (Di martedì 23 agosto 2022) Altro che un deja vù. Il piano per l’inflazione e il clima approvato dal Senato americano, con il voto decisivo di Kamala Harris, 740 miliardi di potenza di fuoco, non è qualcosa di già visto in passato, il solito piano di stimoli e aiuti con cui pompare l’economia (e anche l’inflazione). Si tratta di qualcosa di più, una svolta nella politica energetica statunitense e dunque globale. Di questo sono più che convinti dalle parti del World economic forum (Wef), l’organismo no profit che ogni anno organizza il salotto buono della finanza a Davos, in Svizzera. Un paper a firma dell’economista Humzah Yazdani, mette nero su bianco tutta la bontà di un’operazione che di fatto poggia su due pilastri: la transizione energetica e il raffreddamento dei prezzi. Il tutto finanziato da un aumento delle imposte sulle grandi imprese con utili annui ... Leggi su formiche (Di martedì 23 agosto 2022) Altro che un deja vù. Ilper l’inflazione e il clima approvato dal Senato americano, con il voto decisivo di Kamala Harris, 740 miliardi di potenza di fuoco, non è qualcosa di già visto in passato, il solitodi stimoli e aiuti con cui pompare l’economia (e anche l’inflazione). Si tratta di qualcosa di più, unanella politica energetica statunitense e dunque globale. Di questo sono più che convinti dalle parti del World economic forum (Wef), l’organismo no profit che ogni anno organizza il salotto buono della finanza a Davos, in Svizzera. Un paper a firma dell’economista Humzah Yazdani, mette nero su bianco tutta la bontà di un’operazione che di fatto poggia su due pilastri: la transizione energetica e il raffreddamento dei prezzi. Il tutto finanziato da un aumento delle imposte sulle grandi imprese con utili annui ...

