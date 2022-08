Grande Fratello Vip 7 vs Elezioni Politiche 2022: che cosa succederà ai vip? (Di martedì 23 agosto 2022) È confermato: il Grande Fratello vip 7 inizierà il 19 Settembre. Ma come si farà per le Elezioni Politiche 2022? La chiamata al voto ha già modificato il palinsesto di tutte le reti, ma per gli inquilini della casa più spiata d’Italia può rivelarsi un momento cruciale. Scopriamo le soluzioni messe in campo da Mediaset. Grande Fratello vip 7 vs Elezioni Politiche 2022: come votano i vipponi Con l’inizio della pandemia da Covid – 19 il GF vip ha dovuto stabilire regole più severe al fine di evitare contagi. Prima in certi casi gli inquilini potevano rientrare nella casa in ogni momento, ora non è più così. Ogni volta è necessario sottoporsi ad una ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 23 agosto 2022) È confermato: il7 inizierà il 19 Settembre. Ma come si farà per le? La chiamata al voto ha già modificato il palinsesto di tutte le reti, ma per gli inquilini della casa più spiata d’Italia può rivelarsi un momento cruciale. Scopriamo le soluzioni messe in campo da Mediaset.7 vs: come votano iponi Con l’inizio della pandemia da Covid – 19 il GFha dovuto stabilire regole più severe al fine di evitare contagi. Prima in certi casi gli inquilini potevano rientrare nella casa in ogni momento, ora non è più così. Ogni volta è necessario sottoporsi ad una ...

