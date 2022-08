++ Gb: class action da 6 mld contro Sony per Playstation ++ (Di martedì 23 agosto 2022) Nel Regno Unito è stata lanciata una class action da 5 miliardi di sterline (6 miliardi di euro) contro il colosso Sony per abuso di posizione dominante nella vendita del software utilizzato sulla sua ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 23 agosto 2022) Nel Regno Unito è stata lanciata unada 5 miliardi di sterline (6 miliardi di euro)il colossoper abuso di posizione dominante nella vendita del software utilizzato sulla sua ...

RaiNews : Lo scorso 24 maggio il 18enne Salvador Ramos entrò nella scuola e uccise 19 bambini e 2 insegnanti #Uvalde - WAWWS_official : Mentre Sony appronta il rilascio di #PSVR2 per gli inizi del 2023, si prepara ad affrontare una class action da 5 m… - fisco24_info : Gb: class action da 6 mliliardicontro Sony per Playstation: Gruppo consumatori, +30% su ogni gioco acquistato su St… - fisco24_info : Gb, class action da 6 miliardi contro Sony per Playstation: Gruppo consumatori, +30% su ogni gioco acquistato su St… - fisco24_info : Gb: class action da 6 mld contro Sony per Playstation: Gruppo consumatori, +30% su ogni gioco acquistato su Store -