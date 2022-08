“Deviata sarà lei”: se persino Adinolfi blasta Giorgia Meloni (Di martedì 23 agosto 2022) Oltre che per la diffusione del video dello stupro di Piacenza, la leader di FdI Giorgia Meloni era finita al centro delle polemiche nei giorni scorsi pure per una card pubblicata dall’account ufficiale di Fratelli d’Italia (e da lei rilanciata) che inseriva tra le “devianze” anche l’obesità e l’anoressia. Un fatto, questo, che non è piaciuto a Mario Adinolfi, leader di Alternativa per l’Italia (un tempo Popolo della Famiglia), che ha così commentato su Twitter: “Vorrei dire a Giorgia Meloni che sono obeso da oltre trent’anni e la Deviata è lei se pensa di poter usare argomenti così in campagna elettorale. Forse alla leader di Fratelli d’Italia l’ubriacatura da potere futuro (che non avrà perché la tradiranno i suoi) sta dando alla testa”. Mario Adinolfi contro ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 23 agosto 2022) Oltre che per la diffusione del video dello stupro di Piacenza, la leader di FdIera finita al centro delle polemiche nei giorni scorsi pure per una card pubblicata dall’account ufficiale di Fratelli d’Italia (e da lei rilanciata) che inseriva tra le “devianze” anche l’obesità e l’anoressia. Un fatto, questo, che non è piaciuto a Mario, leader di Alternativa per l’Italia (un tempo Popolo della Famiglia), che ha così commentato su Twitter: “Vorrei dire ache sono obeso da oltre trent’anni e laè lei se pensa di poter usare argomenti così in campagna elettorale. Forse alla leader di Fratelli d’Italia l’ubriacatura da potere futuro (che non avrà perché la tradiranno i suoi) sta dando alla testa”. Mariocontro ...

neXtquotidiano : Anche un orologio rotto… “#Deviata sarà lei”: se persino #Adinolfi blasta Giorgia #Meloni - scinesca : @Iosonolagomma prossimamente sarà “deviata” - franz_greg : 'Cara Giorgia Meloni non sono deviata, ma malata: non ho scelto io l'anoressia' deviata sara' la #cucurbitacea… - scanu_davide : @nonleggerlo Deviata sarà lei! - BeaVolina : qualcuno dica alla 'cocomera' che deviata sarà lei non di certo io che penso 10 kg in più perché mi piace magnà e beve! -

