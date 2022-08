Dall’Inghilterra: anche Juventus, Inter e Roma sanzionate dall’Uefa per il Fair Play Finanziario (Di martedì 23 agosto 2022) Sanzioni in arrivo da parte della Uefa nei confronti di dieci grandi club europei per il mancato rispetto dei parametri del Fair Play Finanziario nella stagione 2020/2021. A riportare la notizia il quotidiano inglese Times, il quale rende noto che tra le società ci sarebbero il Paris Saint-Germain, come già rivelato da L’Equipe alcuni giorni fa, ma anche diverse squadre italiane tra cui Juventus, Inter e Roma. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 23 agosto 2022) Sanzioni in arrivo da parte della Uefa nei confronti di dieci grandi club europei per il mancato rispetto dei parametri delnella stagione 2020/2021. A riportare la notizia il quotidiano inglese Times, il quale rende noto che tra le società ci sarebbero il Paris Saint-Germain, come già rivelato da L’Equipe alcuni giorni fa, madiverse squadre italiane tra cui. SportFace.

ZonaBianconeri : RT @sportface2016: Dall'Inghilterra: anche #Juventus, #Inter e #Roma sanzionate dall'#Uefa per il Fair Play Finanziario - Salvato95551627 : RT @sportface2016: Dall'Inghilterra: anche #Juventus, #Inter e #Roma sanzionate dall'#Uefa per il Fair Play Finanziario - sportface2016 : Dall'Inghilterra: anche #Juventus, #Inter e #Roma sanzionate dall'#Uefa per il Fair Play Finanziario - tuttoatalanta : Dall'Inghilterra: non solo Lazio e Atalanta, anche il Nottingham Forest forte su Reguilon - Rudi57315501 : @diavolisempre @ChristianTolve Se ricordi bene anche un mese o più dissero dall'Inghilterra che il chelsea era su l… -