Covid: Galli, prof non vaccinati in classe? Il rischio più alto è il loro (Di martedì 23 agosto 2022) Roma, 22 ago. (Adnkronos Salute) - "E' atteso, ed è verosimile, un altro momento di diffusione dell'infezione da Covid proprio nel periodo della ripresa della scuola. Il personale 'mai vaccinato' che riprenderà servizio sarà quindi a rischio... Leggi su today (Di martedì 23 agosto 2022) Roma, 22 ago. (Adnkronos Salute) - "E' atteso, ed è verosimile, un altro momento di diffusione dell'infezione daproprio nel periodo della ripresa della scuola. Il personale 'mai vaccinato' che riprenderà servizio sarà quindi a...

