(Di martedì 23 agosto 2022) L'Ucraina teme un intensificarsi di attacchi da parte della Russia in occasione della Giornata dell'indipendenza ucraina, che cade mercoledì, proprio nel giorno in cui ricorrono i sei mesi dall'invasione. Molti civili - ha riferito a Bbc un consigliere della presidenza - stanno lasciando Kiev preoccupati che Mosca possa voler colpire la capitale. Gli Stati Uniti, tramite il dipartimento di Stato, hanno diramato un'allerta sicurezza in cui avvertono che la Russia sta intensificando gli sforzi per colpire infrastrutture civili e strutture del governo, ma Volodymyrha promesso una "risposta potente". E ha anzi rilanciato chiarendo che intende riconquistare anche la, annessa dalla Russia nel 2014: "è iniziato ine finirà in", ha affermato il presidente ucraino, assicurando che anche nella ...

tempoweb : 'Ce la riprenderemo' #Zelensky, zero compromessi: la dichiarazione sulla #Crimea #23agosto - paolochiariello : #Juorno #Zelensky sfida #Putin sulla #Crimea - juornoit : #Juorno #Zelensky sfida #Putin sulla #Crimea - Agenpress : Ucraina. Zelensky, riprenderemo la Crimea con 'qualsiasi mezzo' che riterremo giusti, senza consultare altri paesi… - voceditalia : Zelensky sfida Putin: “Ci riprenderemo anche la Crimea” -

Corriere della Sera

Quest'anno in Ucraina il 24 agosto, festa nazionale per l'indipendenza dall'Unione Sovietica, coincide con i sei mesi dall'inizio dell'invasione russa. La vigilia è stata segnata dai timori di nuovi e ...Sei mesi di guerra durante i quali non ha mai lasciato il fianco del presidente. Mykhailo Podolyak, consigliere personale di Volodymyr, capo negoziatore per conto di Kiev e di fatto terzo uomo più potente di Ucraina, nel suo ufficio, oltre alle magliette e le camicie di ricambio, tiene anche una Bibbia. "Sono sempre a pochi ... Podolyak, consigliere di Zelensky: «Inizia la riscossa, riprenderemo i territori perduti» KIEV. La pace tra Ucraina e Russia è lontanissima. "Ci riprenderemo la Crimea". Lo ha detto Volodymyr Zelensky alla viglia della festa per l'indipendenza dell'Ucraina dall'Unione Sovietica, del 24 ago ...L'Ucraina teme un intensificarsi di attacchi da parte della Russia in occasione della Giornata dell'indipendenza ucraina, che cade ...