Avellino, macabra scoperta a Venticano: ossa umane in un bidone (Di martedì 23 agosto 2022) (Adnkronos) – macabra scoperta a Venticano, in provincia di Avellino, dove all'interno di un bidone in un terreno abbandonato sono state trovate ossa umane, probabilmente di almeno due persone. Sul posto, allertati da una persona che ha notato le ossa nel bidone di plastica, sono intervenuti i carabinieri della stazione di Venticano e della compagnia di Mirabella Eclano. L'articolo proviene da Italia Sera.

