Attentato a Darya Dugina | perché la versione Fsb fa acqua da tutte le parti

(Di martedì 23 agosto 2022) Tra sabato e domenica si è sparsa la notizia dell’omicidio di, vittima di un’autobomba poco fuori Mosca. Si trattava della figlia ventinovenne del noto ideologo nazionalista e ispiratore del Cremlino, Alexander Dugin, probabile obiettivo dell’. Il giorno successivo, l’agenzia di intelligence federale russa (Fsb) ha dichiarato di aver risolto il caso e accusato i servizi segreti ucraini: la Tass ha provveduto a rendere nota laufficiale e fornito prove a supporto. In maniera quantomeno dubbia. Questa ladegli 007 russi:sarebbe stata uccisa da Natalia Vovk, donna di origine ucraina collegata all’ormai famigerato battaglione Azov. La presunta assassina sarebbe entrata in Russia il 23 luglio, accompagnata dalla figlia dodicenne, e avrebbe ...

martaottaviani : Mini thread di aggiornamento 1/ L'attentato in cui ha perso la vita Darya #Dugina figlia di #Dugin sarebbe stato or… - Agenzia_Ansa : L'ordigno esplosivo installato sull'auto della giornalista e politologa Darya Dugina è stato fatto esplodere a dist… - Corriere : Chi è Natalya Vovk, l’ucraina che i russi dicono essere l’attentarice di Darya Dugina - Gabau292016 : RT @Soffotcka: Natalia Vovk (Shaban) combattente battaglione Azov è l’assassina di Darya Dugina. Arrivata a Mosca con la figlia Vovk ha pre… - morry74 : Dugin e l'Eurasia. Dopo l'attentato mortale a Darya Dugina - Mappa Mundi -

La guerra è fuori ma potrebbe essere già iniziato la scontro per la successione dello "Zar". L'in cui ha perso la vitaDugina, figlia del filosofo vicinissimo a Putin Alexander Dugin, apre a molte supposizioni che si intrecciano con il destino del conflitto e dei territori ...Chi è Natalya Vovk , la donna di nazionalità ucraina che è stata individuata dall'Fsb come la responsabile dell'a Mosca in cui è mortaDugina . Natalya Vovk, chi è la presunta attentatrice ucraina diDugina Vuole vendetta per la morte di sua figlial'ideologo di Putin, Aleksandr ...Si sono svolti a Mosca i funerali di Darya Dugina, la figlia dell'ideologo russo Olexander Dugin che e' stata uccisa in un attentato con ...L'uccisione di Darya Dugin, figlia del filosofo Aleksandr Dugin a lungo tra i consiglieri più ascoltati da Vladimir Putin, ...