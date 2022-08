Travolge e uccide un 15enne | alla guida dell’auto una soldatessa USA ubriaca

(Di lunedì 22 agosto 2022) L’alcol test sulladi 20 anni della base Usaf di Aviano, Julia Bravo, che ha investito e ucciso, sulla pista ciclabile di Porcia a Pordenone, ilGiovanni Zanier, è positivo. Il tasso alcolemico nel sangue della giovane era pari a 2,09 grammi per litro, quattro volte il limite consentito di 0,5. La 20enne nelle prossime ore dovrà comparire davanti al gip per l’udienza di convalida. Leggi anche: Tragedia sull’Appia, bimbo di 11 anni investito e ucciso: la folla cerca di linciare l’automobilista 18enne La 20enne andava a velocità sostenuta Ma le indagini degli inquirenti sembrano avere due punti fermi: alcol e alta velocità. La militare non solo aveva bevuto ma correva troppo al volante della sua Volkswagen Polo. Sembra che la donna andasse oltre i limiti e abbia addirittura accelerato prima della curva fatale. Avrebbe perciò perso il ...

