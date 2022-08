Scoperte in Georgia le identità delle vittime delle purghe comuniste

(Di lunedì 22 agosto 2022) Roma, 22 ago – Se oggi la Russia ha modificato il suo orientamento ideologico, virando sostanzialmente verso un conservatorismo destrorso, lo si deve anche ai grandi crimini commessi in passato e che continuano a creare imbarazzo a Mosca. Durata quasi un secolo, la dittatura comunista sovietica è stata da sempre modello di ispirazione per tutte le sinistre europee, soprattutto per quelle di casa nostra. In Italia, comunisti, socialisti e riciclati progressisti, fino all’era putiniana hanno sempre tentato di difendere la Russia rossa; anche davanti ai gulag e a genocidi devastanti. Come sempre è avvenuto nell’organizzazione trozkista di questa specifica fazione ideologica, da manuale rosso la storia và sovvertita, impugnata e monopolizzata a proprio uso e consumo. Ne vanno censurate alcune scomode pagine, strappandone completamente altre, correggendo e aggiungendone ancora di nuove a ...

Sky Sport

Come per lescientifiche, le operazioni hanno ricadute sulla superficie del pianeta. ..., Maine e Michigan hanno attivato studi di fattibilità per costruire degli spazioporti che ...La sua morte ha messo in moto una serie di, raccontate nel nuovo documentario di Netflix. ... che era stata accettata allaTech e sognava di diventare un ingegnere aerospaziale. Gli ... Rugby, "Dal Lelo Burti al 7 Nazioni" Lo speciale su Sky Il Washington Post ha scoperto che persone legate a Trump copiarono i dati elettorali dai terminali usati per votare mentre cercavano prove per dimostrare che Biden non aveva vinto le elezioni del 202 ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...