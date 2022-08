Morte Darya Dugina, chi è l’attentatrice secondo la Russia (Di lunedì 22 agosto 2022) (Adnkronos) – Per l’attentato che a Mosca ha ucciso Darya Dugina, figlia di Alexander Dugin, la Russia accusa una donna ucraina, la 43enne Natalia Vovk, considerata una componente del battaglione Azov. E’ quanto sostengono alcuni siti russi, legati al Cremlino, che mostrano immagini di quella che sostengono essere un documento di identità che la qualifica come un membro del battaglione. secondo Mosca, Vovk aveva affittato un appartamento nello stesso palazzo di Mosca in cui viveva la vittima. Per l’intelligence esterna russa, l’omicidio della figlia di Alexander Dugin “è stato commesso e preparato dai servizi speciali ucraini”. Vovk sarebbe arrivata in Russia il 23 luglio scorso insieme alla figlia dodicenne. Le due hanno partecipato al festival ‘Tradizione’ a cui erano presenti Aleksandr Dugin e la ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 22 agosto 2022) (Adnkronos) – Per l’attentato che a Mosca ha ucciso, figlia di Alexander Dugin, laaccusa una donna ucraina, la 43enne Natalia Vovk, considerata una componente del battaglione Azov. E’ quanto sostengono alcuni siti russi, legati al Cremlino, che mostrano immagini di quella che sostengono essere un documento di identità che la qualifica come un membro del battaglione.Mosca, Vovk aveva affittato un appartamento nello stesso palazzo di Mosca in cui viveva la vittima. Per l’intelligence esterna russa, l’omicidio della figlia di Alexander Dugin “è stato commesso e preparato dai servizi speciali ucraini”. Vovk sarebbe arrivata inil 23 luglio scorso insieme alla figlia dodicenne. Le due hanno partecipato al festival ‘Tradizione’ a cui erano presenti Aleksandr Dugin e la ...

