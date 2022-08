Le chiamano cattive abitudini: ora si è scoperto che fanno bene (Di lunedì 22 agosto 2022) Ci sono delle abitudini che molti di noi hanno e che vengono reputate in modo negativo. Ma sarà davvero così? Perché c’è chi dice che, in realtà, certe cattive abitudini fanno bene… Non tutte le cattive abitudini vengono per nuocere perché molte di queste farebbero bene. Ce ne sono diverse di cui si potrebbe parlare ed alcune rasentano addirittura la maleducazione: una di queste è sicuramente quella di mangiare con la bocca aperta, cosa che renderebbe il cibo più gustoso. Mangiare con la bocca aperta – getty – curiosauro.itI ricercatori dell’Università di Oxford hanno scoperto, infatti, che masticare con la bocca aperta spinge il cibo verso la parte posteriore della gola, rendendo più facile sentire gli aromi saporiti. Anche, ... Leggi su curiosauro (Di lunedì 22 agosto 2022) Ci sono delleche molti di noi hanno e che vengono reputate in modo negativo. Ma sarà davvero così? Perché c’è chi dice che, in realtà, certe… Non tutte levengono per nuocere perché molte di queste farebbero. Ce ne sono diverse di cui si potrebbe parlare ed alcune rasentano addirittura la maleducazione: una di queste è sicuramente quella di mangiare con la bocca aperta, cosa che renderebbe il cibo più gustoso. Mangiare con la bocca aperta – getty – curiosauro.itI ricercatori dell’Università di Oxford hanno, infatti, che masticare con la bocca aperta spinge il cibo verso la parte posteriore della gola, rendendo più facile sentire gli aromi saporiti. Anche, ...

